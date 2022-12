L’heure du conte à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

L’heure du conte à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 18 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. L’heure du conte à la médiathèque 18 janvier – 22 mars 2023 Médiathèque Till l’Espiègle

Gratuit

Des histoires à écouter en famille – Gratuit. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Des histoires à écouter en famille à la médiathèque : Les rendez-vous : Mercredi 18 janvier 2023 à 10h15 de 0 à 4 ans à l’occasion de la Nuit de la lecture : l’heure du conte fait la part belle aux Loups, ours et monstres aussi méchants qu’attachants

Samedi 21 janvier 2023 à l’occasion de la Nuit de la lecture : à 10h15, les plus petits jusqu’à 4 ans frémirons aux histoires et comptines habitées de loups, ours et monstres aussi méchants… qu’attachants. À 15h, les 5 ans et plus testeront leur courage en écoutant la fameuse Histoire de la sorcière du placard à balais de Pierre Gripari, suivi d’un atelier « Imagine ton monstre » et d’un goûter.

Samedi 11 février 2023 à 15h dès 5 ans et 16h30 de 0 à 4 ans

Mercredi 15 février 2023 à 10h15 de 0 à 4 ans

Samedi 11 mars 2023 à 15h dès 5 ans et à 16h30 de 0 à 4 ans

Mercredi 15 mars 2023 à 10h15 de 0 à 4 ans

Samedi 18 mars 2023 à 15h dès 5 ans au LAM suivi d’un atelier

Mercredi 22 mars 2023 à 16h30 de 0 à 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T10:15:00+01:00

2023-03-22T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

L’heure du conte à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle 2023-01-18 was last modified: by L’heure du conte à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Médiathèque Till l'Espiègle 18 janvier 2023 Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord