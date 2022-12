Ciné-goûter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Ciné-goûter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 7 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-goûter à la médiathèque 7 janvier et 25 février 2023 Médiathèque Till l’Espiègle

Gratuit – réservation au 03 20 61 73 00

La médiathèque propose une séance de dessins animés suivie d’un goûter. Dès 3 ans ! Gratuit sur réservation. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Mercredi 19 octobre 2022 à 14h30, viens découvrir plusieurs dessins animés avant de prendre un petit goûter à la médiathèque ! Les rendez-vous : Samedi 7 janvier 2023 à 14h30 de 3 à 6 ans

Samedi 25 février 2023 à 14h30 dès 6 ans Sur réservation au 03 20 61 73 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:30:00+01:00

2023-02-25T15:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Ciné-goûter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle 2023-01-07 was last modified: by Ciné-goûter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Médiathèque Till l'Espiègle 7 janvier 2023 Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord