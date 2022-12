Comité de lecture Ados Médiathèque Till l’Espiègle, 7 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Comité de lecture Ados 7 janvier et 4 mars 2023 Médiathèque Till l’Espiègle

Gratuit

Tu aimes lire et partager tes coups de cœur, y compris en cinéma et musique ? Rejoins le comité lecture ados !

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Tu aimes lire et partager tes coups de cœur, y compris en cinéma et musique ?

Tu as envie de découvrir des nouveautés en avant-première ?

Tu ne sais pas toujours quoi lire, écouter, regarder et tu aimerais avoir des conseils ?

Si tu es en quête de bonne humeur et de détente, le Comité Ado est fait pour toi !

Les rendez-vous :

Samedi 7 janvier 2023 à 14h30

Samedi 4 mars 2023 à 14h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:30:00+01:00

2023-03-04T15:30:00+01:00