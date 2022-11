Les rendez-vous du LAM à la médiathèque – Conférence : l’art magique chez les surréalistes Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Samedi 10 décembre 2022 de 11h à 12h30, un nouveau rendez-vous du LaM à la médiathèque. Gratuit. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Samedi 10 décembre 2022 de 11h à 12h30, un nouveau rendez-vous du LaM à la médiathèque. Gratuit. Présentée par Xavier Ballieu, historien de l’art et guide conférencier au LaM, dans le cadre de l’exposition temporaire Chercher l’or du temps. Surréalisme, art naturel, art brut, art magique, Xavier Ballieu vous propose une conférence autour de la théorisation de l’art magique par les surréalistes, notamment à travers l’ouvrage L’art magique d’André Breton publié en 1957. Réservation au 03 20 61 73 00 Pour les personnes ayant participé à cette conférence, une visite guidée de l’exposition sera proposée à 14h30 (durée 1h) au tarif préférentiel de 3€

