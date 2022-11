Concert de Demain rapides à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Samedi 19 novembre 2022 à 17h, la médiathèque se transforme en salle de concert et accueille Demain Rapides. Gratuit. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Samedi 19 novembre 2022 à 17h, la médiathèque se transforme en salle de concert et accueille Demain Rapides. Gratuit. Demain Rapides c’est une série de dérapages sur les terrains vagues du rap et de la pop, en provenance des parkings souterrains d’une EDM déviée et chromée. C’est une balade à la fois sauvage et synthétique, durant laquelle Damien scande les paysages en fleurs et en feu qu’il traverse. C’est le projet solo de Damien Deparis, artiste plasticien quand il n’écrit, ne compose et/ou n’interprète pas sa musique. Ce projet est né courant 2019, tout d’abord autour de machines rythmiques et évolue depuis 2020 avec Anthony Carneiro pour la partie live-scénique, permettant ainsi à Damien d’être alléger de la partie machines et de pouvoir pleinement interpréter ses morceaux.

