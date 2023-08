Exposition à la médiathèque de Thonon Médiathèque Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Exposition à la médiathèque de Thonon Médiathèque Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Exposition à la médiathèque de Thonon Samedi 16 septembre, 09h30 Médiathèque L’académie chablaisienne vous présente une série d’ouvrages et de cartes relatives à la montagne comme le célèbre ouvrage d’Horace-Bénédict de Saussure « Voyage dans les Alpes » de 1779 ou encore la carte du massif du Mont-Blanc de Eugène Viollet-le-Duc de 1876 ainsi que des photographies anciennes des Alpes (XIXème siècle). Médiathèque 2 place du marché 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Médiathèque
2 place du marché 74200 Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
74200
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

