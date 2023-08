Exposition à la médiathèque de Thonon Médiathèque Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Exposition à la médiathèque de Thonon Médiathèque Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Exposition à la médiathèque de Thonon Samedi 16 septembre, 09h30 Médiathèque Venez découvrir les oeuvres d’artistes ayant exposé à la chapelle de la visitation, issues de l’artothèque Médiathèque 2 place du marché 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ? Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Médiathèque Adresse 2 place du marché 74200 Thonon-les-Bains Ville Thonon-les-Bains Departement Haute-Savoie Lieu Ville Médiathèque Thonon-les-Bains latitude longitude 46.372521;6.481035

Médiathèque Thonon-les-Bains Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thonon-les-bains/