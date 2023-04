Fêtons l’Europe et la démocratie médiathèque Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Fêtons l’Europe et la démocratie médiathèque, 9 mai 2023, Suresnes. Fêtons l’Europe et la démocratie 9 et 14 mai médiathèque Entrée gratuite sur inscription au 01 41 18 19 69 « Fêtons l’Europe et la démocratie » Du 9 au 14 mai 2023 Dans le cadre de la fête de l’Europe, Suresnes accueillera l’exposition « La démocratie et les droits de l’Homme, à nous de les faire vivre ». Venez découvrir cette exposition du Conseil de l’Europe avec la mise en scène de petits personnages décrivant les droits de l’Homme de manière amusante et avec des pistes de réflexion sur la manière d’appliquer ces principes au quotidien.

Animations proposées : Mardi 9 mai à 19h30 à l’Hôtel de Ville :

• Chants européens par la chorale Résonance sous la direction artistique

de Jean-Michel CHATARD Du 9 au 14 mai à la médiathèque du centre-ville :

• Exposition des Maisons de quartiers et du CCJ sur le thème des droits de l’Homme

• Exposition de photographies sur les échanges scolaires des collèges et Lycées Suresnois avec d’autres établissements scolaires européens : Allemagne, Espagne, Suède…

• Exposition de photographies sur les jumelages et les échanges avec la ville de Hackney (Royaume-Uni) et les associations Suresnoises du Rugby Club Suresnois et de la chorale Résonance Mercredi 10 mai à la médiathèque du centre-ville :

• Contes européens pour les bébés lecteurs de 10h45-11h15 pour les 0 à 3 ans * Samedi 13 mai à la médiathèque du centre-ville : • Visite guidée de l’exposition sur la citoyenneté démocratique et les droits de l’Homme de 10h00 à 18h00

• Animation familiale avec un jeu de Quiz sur le thème de l’Europe de 10h00 à 18h00

• Communication sur les dispositifs de mobilité européenne pour la jeunesse avec le SIJ (Suresnes Information Jeunesse)

• Jeux sur « les droits de l’Homme » à la ludothèque des Sorbiers de 18h00 à 00h00 pour tous public.

• Contes européens pour les bébés lecteurs à la Médiathèque de la Poterie de 10h40 à 11h00 pour les 0 à 18 mois et de 11h10 à 11h40 pour les 18 mois à 3 ans * *inscription sur le site de la médiathèque ou par téléphone au 01 41 18 16 69

