Exposition – Carte blanche à Ella Charbon
16 janvier – 17 février 2024
Médiathèque Sud

À partir d'une galerie de portraits de ses personnages, de crayonnés de pages d'albums… Ella Charbon nous dévoile son univers graphique, inspiré du quotidien des tout-petits (avec les personnes de Super, Zélie, Mim et Crocus…).

Médiathèque Sud
Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans
Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
02 43 47 40 23
http://mediatheques.lemans.fr
Réseau des médiathèques du Mans

Médiathèque Sud Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/