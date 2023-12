Je joue avec mon bébé Médiathèque Sud Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Je joue avec mon bébé Médiathèque Sud Le Mans, 13 janvier 2024, Le Mans. Je joue avec mon bébé Samedi 13 janvier 2024, 10h30 Médiathèque Sud Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00 Embarquez pour une matinée enchantée de jeux et de découvertes avec la Ludothèque Planet’jeux ! Des jeux conçus pour éveiller, amuser et créer des souvenirs magiques. Rejoignez-nous pour une parenthèse familiale ludique. Médiathèque Sud Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 40 23 http://mediatheques.lemans.fr Réseau des médiathèques du Mans Tout-petits et déjà grands réseau des médiathèques & Archives du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72100 Lieu Médiathèque Sud Adresse Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age max 3 Lieu Ville Médiathèque Sud Le Mans Latitude 47.969852 Longitude 0.209126 latitude longitude 47.969852;0.209126

Médiathèque Sud Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/