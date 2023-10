Têtes à pousser Médiathèque Sud Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Têtes à pousser Médiathèque Sud Le Mans, 18 octobre 2023, Le Mans. Têtes à pousser Mercredi 18 octobre, 15h00 Médiathèque Sud Gratuit, sur inscription Avec quelques graines et matériaux de récupération, apprends à réaliser une tête à pousser. Customise-la et fais pousser ses cheveux en quelques jours seulement… À toi ensuite de les couper ou de les coiffer ! Médiathèque Sud Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 40 23 http://mediatheques.lemans.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 23 »}] Réseau des médiathèques du Mans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T15:45:00+02:00

Détails
Lieu Médiathèque Sud
Adresse Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans
Ville Le Mans

