Petites histoires Grande Histoire Médiathèque Sud Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Petites histoires Grande Histoire Médiathèque Sud, 5 avril 2023, Le Mans. Petites histoires Grande Histoire Mercredi 5 avril, 14h30 Médiathèque Sud Sur inscription au 02 43 47 40 23 Lorsqu’un livre des médiathèques rencontre une oeuvre des musées, que peuvent-ils bien se raconter ?

En partenariat avec les musées du Mans.

—

Public : à partir de 6 ans

Durée : 45 min

Gratuit, sur inscription

au 02 43 84 39 43 Médiathèque Sud Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 40 23 http://mediatheques.lemans.fr Réseau des médiathèques du Mans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T14:30:00+02:00 – 2023-04-05T15:15:00+02:00

2023-04-05T14:30:00+02:00 – 2023-04-05T15:15:00+02:00 livre musée ©DR

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Sud Adresse Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Sud Le Mans

Médiathèque Sud Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Petites histoires Grande Histoire Médiathèque Sud 2023-04-05 was last modified: by Petites histoires Grande Histoire Médiathèque Sud Médiathèque Sud 5 avril 2023 le mans Médiathèque Sud Le Mans

Le Mans Sarthe