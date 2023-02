Au-delà des frontières Médiathèque Sud Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Au-delà des frontières Médiathèque Sud, 8 mars 2023, Le Mans. Au-delà des frontières Mercredi 8 mars, 10h00 Médiathèque Sud En lectures plurilingues et en débat philo !

Venez écouter des histoires et des poèmes dans différentes langues et participer à un débat sur le thème des frontières. Ces temps seront animés par l’AFaLaC et les élèves du Collège Berthelot. Médiathèque Sud Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe 02 43 47 40 23 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

