02 43 47 40 23 http://mediatheques.lemans.fr Réseau des médiathèques du Mans Florian Lepetit réunit 10 auteurs (dont Nolwenn Borremans) et leurs écrits autour de la Guinée-Conakry, cet état francophone aux 12 millions d’habitants.

Dix récits prenant pour cadre la Guinée et plongeant le lecteur dans la vie quotidienne, les traditions, les religions et l’éducation.

Rencontre et échange avec Florian Lepetit et Nolwenn Borremans ; en partenariat avec les Amis de la médiathèque Sud.

2022-11-05T15:00:00+01:00

2022-11-05T17:00:00+01:00

