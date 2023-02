Histoires sur le pouce médiathèque Stravinsky Voreppe Catégories d’Évènement: Isère

Voreppe

Histoires sur le pouce médiathèque Stravinsky, 22 mars 2023, Voreppe. Histoires sur le pouce Mercredi 22 mars, 10h00 médiathèque Stravinsky ateliers contes à la médiathèque de Voreppe médiathèque Stravinsky 17 rue Igor Stravinsky Voreppe 38340 isère Rhone alpes Des contes et histoires sont programmés à la médiathèque de Voreppe le mercredi 22 mars de 10h à 11h. Un espace pour les tous petits sera également aménagé toute la semaine de la petite enfance!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00

2023-03-22T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Voreppe Autres Lieu médiathèque Stravinsky Adresse 17 rue Igor Stravinsky Ville Voreppe lieuville médiathèque Stravinsky Voreppe Departement isère

médiathèque Stravinsky Voreppe isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voreppe/

Histoires sur le pouce médiathèque Stravinsky 2023-03-22 was last modified: by Histoires sur le pouce médiathèque Stravinsky médiathèque Stravinsky 22 mars 2023 médiathèque Stravinsky Voreppe Voreppe

Voreppe isère