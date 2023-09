Café lecture à la médiathèque de TRUN ! Médiathèque Stéphane Hessel Argentan, 4 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

À la médiathèque de Trun, venez découvrir ou partager vos coups de coeur !

Usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux, vous êtes également invités à échanger lors de cette rencontre sur les livres que vous avez lus. sans inscription ouvert à tous..

2023-10-04 17:30:00 fin : 2023-10-04 19:00:00. .

Médiathèque Stéphane Hessel Rue Vital Lenormand

Argentan 61600 Orne Normandie



At the Trun media library, come and discover or share your favorites!

Users of the network of media libraries, simple amateurs or curious, you are also invited to exchange during this meeting on the books you have read.

¡Venga a descubrir o compartir sus libros favoritos en la mediateca de Trun!

Usuarios de la red de mediatecas, simples aficionados o curiosos, también estáis invitados a comentar los libros que hayáis leído durante este encuentro.

In der Mediathek von Trun können Sie Ihre Favoriten entdecken oder mit anderen teilen!

Nutzer des Mediathekennetzes, einfache Liebhaber oder Neugierige, Sie sind ebenfalls eingeladen, sich bei diesem Treffen über die Bücher, die Sie gelesen haben, auszutauschen. ohne Anmeldung offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-21 par Argentan Intercom