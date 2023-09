Visite architecturale : médiathèque de Saint-Bonnet Médiathèque St Bonnet Saint-Bonnet-en-Champsaur, 7 octobre 2023, Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Visite architecturale : médiathèque de Saint-Bonnet Samedi 7 octobre, 14h00 Médiathèque St Bonnet Sur inscription par téléphone dans la limite des places disponibles au 06 66 32 36 64

Visite architecturale suivie d’un atelier d’écriture par Laetitia Cuvelier

Le projet comprend la réhabilitation de deux bâtiments existants, -ancienne bibliothèque et ancien lavoir et garages communaux-. Le projet comprend également la construction d’un bâtiment en ossature bois d’une surface supplémentaire de 200 m2. Les locaux comprennent une salle principale, 2 salles d’activités, des espaces administratifs et des espaces extérieurs pour apprendre et échanger sur 350m2 au total.

Sur ce projet nous avons traité avec soin la question du confort thermique (confort d’été – confort d’hiver) et avons privilégié l’utilisation de matériaux produits localement (bois du département ou bois des alpes).

Cet évènement est organisé avec l’aide de l’Unadha, de la MAV et de l’Ordre des Architectes PACA

Médiathèque St Bonnet Place waldems 05500 St bonnet en champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 32 36 64 »}] Extension et rénovation de la médiathèque de Saint-Bonnet-en-Champsaur

