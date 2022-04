Médiathèque SPQ. Rencontre d’auteur Saint-Pierre-Quiberon, 30 avril 2022, Saint-Pierre-Quiberon.

Médiathèque SPQ. Rencontre d’auteur Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon

2022-04-30 – 2022-04-30 Rue Curie Médiathèque

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan Saint-Pierre-Quiberon

11h. La médiathèque reçoit Nicolas Laquerrière pour son livre « Nueve Cuatro ».À l’occasion du Salon du livre de Quiberon, Venez à la rencontre de 60 auteurs pour un week-end littéraire et festif, rythmé par des cafés littéraires, un quiz, une dictée, un spectacle de magie, un intermède théâtral… avec le plaisir retrouvé des échanges et des dédicaces dont nous avons été privés depuis deux ans. Téléchargez le programme. Nuevo cuatroNicolas Laquerrière | ÉditionHarper Collins C’est un pays des merveilles peuplé de kaïras, d’embrouilles, de caïds, de crimes, de gangsters, de trafics, de crapules, d’animaux sauvages, de fast-foods et de toutes les histoires extraordinaires qui vont avec. Nueve Cuatro raconte ceux qui y vivent, ceux qui le visitent et ses légendes en devenir.Présentons-les : Henri, comptable à la retraite qui a perdu sa moitié puis un orteil pour cause de diabète. Son quotidien se rapproche un peu trop d’un long fleuve tranquille, jusqu’au jour où sa jeune voisine Clara, avec laquelle il passe tous ses mercredis après-midi, disparaît des radars.Soulaymane, dit « Soul », une kaïra au grand cœur malade, conséquence d’un atavisme familial et origine de l’abandon de son rêve de gosse : devenir flic. À défaut de faire régner l’ordre, il se charge de faire cracher (comme il peut) les mauvais payeurs.Brahim, le boss du resto Nueve Cuatro, et de tout l’ouest de la ville. Son règne semble éternel, sauf qu’il commence à perdre la boule et si quelques standards de variété française l’aident à restituer ses souvenirs, rien ne lui fera retrouver son aura perdue. Le temps lui est compté.Tous n’ont pas la démesure de vouloir imprimer l’histoire, pourtant chacun veut vivre sa grande épopée. La disparition de Clara va leur en donner l’occasion. L’univers de Nicolas Laquerrière flirte avec ceux de Richard Brautigan, Jean-Patrick Manchette et Sabri Louatah, c’est acide, drôle et désespéré. On en redemande.

+33 6 07 56 64 61

11h. La médiathèque reçoit Nicolas Laquerrière pour son livre « Nueve Cuatro ».À l’occasion du Salon du livre de Quiberon, Venez à la rencontre de 60 auteurs pour un week-end littéraire et festif, rythmé par des cafés littéraires, un quiz, une dictée, un spectacle de magie, un intermède théâtral… avec le plaisir retrouvé des échanges et des dédicaces dont nous avons été privés depuis deux ans. Téléchargez le programme. Nuevo cuatroNicolas Laquerrière | ÉditionHarper Collins C’est un pays des merveilles peuplé de kaïras, d’embrouilles, de caïds, de crimes, de gangsters, de trafics, de crapules, d’animaux sauvages, de fast-foods et de toutes les histoires extraordinaires qui vont avec. Nueve Cuatro raconte ceux qui y vivent, ceux qui le visitent et ses légendes en devenir.Présentons-les : Henri, comptable à la retraite qui a perdu sa moitié puis un orteil pour cause de diabète. Son quotidien se rapproche un peu trop d’un long fleuve tranquille, jusqu’au jour où sa jeune voisine Clara, avec laquelle il passe tous ses mercredis après-midi, disparaît des radars.Soulaymane, dit « Soul », une kaïra au grand cœur malade, conséquence d’un atavisme familial et origine de l’abandon de son rêve de gosse : devenir flic. À défaut de faire régner l’ordre, il se charge de faire cracher (comme il peut) les mauvais payeurs.Brahim, le boss du resto Nueve Cuatro, et de tout l’ouest de la ville. Son règne semble éternel, sauf qu’il commence à perdre la boule et si quelques standards de variété française l’aident à restituer ses souvenirs, rien ne lui fera retrouver son aura perdue. Le temps lui est compté.Tous n’ont pas la démesure de vouloir imprimer l’histoire, pourtant chacun veut vivre sa grande épopée. La disparition de Clara va leur en donner l’occasion. L’univers de Nicolas Laquerrière flirte avec ceux de Richard Brautigan, Jean-Patrick Manchette et Sabri Louatah, c’est acide, drôle et désespéré. On en redemande.

Droits gérés

Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon

dernière mise à jour : 2022-04-22 par