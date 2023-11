Découverte Jeu Vidéo Médiathèque Soustons, 29 février 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Vous êtes fan de jeux vidéo ou vous souhaitez vous initiés dans le domaine ?

Venez tester le jeu « Let’s Sing »

Sur réservations..

2024-02-29 fin : 2024-02-29 17:00:00. EUR.

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Are you a fan of video games, or would you like to learn more about them?

Come and try out the game « Let’s Sing »

Reservations required.

¿Eres aficionado a los videojuegos o te gustaría aprender más sobre ellos?

Ven a probar el juego « Let’s Sing »

Es necesario reservar.

Sind Sie ein Fan von Videospielen oder möchten Sie sich in das Thema einarbeiten?

Kommen Sie und testen Sie das Spiel « Let’s Sing »

Mit Reservierungen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OTI LAS