Festival d’Hiver Arte Flamenco – Eveil Musical Médiathèque Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons Festival d’Hiver Arte Flamenco – Eveil Musical Médiathèque Soustons, 27 janvier 2024, Soustons. Soustons,Landes avec Soledad Cuesta. De 1 à 5 ans. Sur réservation.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



with Soledad Cuesta. Ages 1 to 5. Reservations required con Soledad Cuesta. De 1 a 5 años. Sólo con reserva mit Soledad Cuesta. Von 1 bis 5 Jahren. Auf Reservierung Mise à jour le 2023-09-13 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Place des Arènes Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Médiathèque Soustons latitude longitude 43.7515934;-1.3262573

Médiathèque Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/