Soustons Festival d’Hiver Arte Flamenco – Exposition Médiathèque Soustons, 2 janvier 2024, Soustons. Soustons,Landes Pascal Bats, coeur flamenco. Exposition de photographies.

Visite libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

2024-01-02 fin : 2024-01-31 . EUR.

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pascal Bats, flamenco heart. Photography exhibition.

Open during library opening hours Pascal Bats, corazón flamenco. Exposición de fotografías.

Entrada gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca Pascal Bats, Flamenco-Herz. Ausstellung von Fotografien.

