Soirée Jeux Vidéo familiale Médiathèque Soustons, 15 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Vous êtes fan de jeux vidéo ou vous souhaitez vous initier ? En jouant, on stimule sa curiosité, on travaille ses réflexes… mais surtout on s’amuse beaucoup.

Venez tester des jeux vidéo récents et familiaux sur PS5, PS4, Switch, Xbox One et ordinateurs gaming.

A partir de 8 ans.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Are you a fan of video games, or would you like to get started? Playing stimulates your curiosity, trains your reflexes… but above all, it’s great fun.

Come and try out the latest family video games on PS5, PS4, Switch, Xbox One and gaming computers.

Ages 8 and up

¿Es usted aficionado a los videojuegos o le gustaría aprender más sobre ellos? Jugar estimula tu curiosidad, entrena tus reflejos… pero, sobre todo, es muy divertido.

Ven a probar las últimas novedades en videojuegos para toda la familia en PS5, PS4, Switch, Xbox One y ordenadores gaming.

A partir de 8 años

Sind Sie ein Fan von Videospielen oder möchten Sie diese erlernen? Beim Spielen fördert man seine Neugier, trainiert seine Reflexe … aber vor allem hat man eine Menge Spaß.

Kommen Sie vorbei und testen Sie neue und familienfreundliche Videospiele auf PS5, PS4, Switch, Xbox One und Gaming-Computern.

Ab 8 Jahren

