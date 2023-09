Spectacle performances duo « Dancelles » Médiathèque Soustons, 19 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Performance (3×12′) duo « Dancelles » (danse et violoncelle).

Danse et musique sur des œuvres du musée numérique avec la Cie Nawel Oulad #Micro-folie.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Performance (3×12′) duo « Dancelles » (dance and cello).

Dance and music to works from the digital museum with Cie Nawel Oulad #Micro-folie

Performance (3×12′) dúo « Dancelles » (danza y violonchelo).

Danza y música a partir de obras del museo digital con Cie Nawel Oulad #Micro-folie

Performance (3×12′) Duo « Dancelles » (Tanz und Cello).

Tanz und Musik zu Werken des digitalen Museums mit der Cie Nawel Oulad #Micro-folie

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS