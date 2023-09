Atelier danser les arts Médiathèque Soustons, 18 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Il y a dix ans, Faites demi-tour dès que possible mettait en scène l’épopée personnelle du chorégraphe Pierre-Johann Suc.No Futur, No Passé Simple fait un nouvel état des lieux, avec les enfants devenus adolescents, avides de réponses..

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ten years ago, Faites demi-tour dès que possible staged the personal epic of choreographer Pierre-Johann Suc. No Futur, No Passé Simple takes a new look at the situation, with children now teenagers, eager for answers.

Hace diez años, Faites demi-tour dès que possible ponía en escena la epopeya personal del coreógrafo Pierre-Johann Suc. No Futur, No Passé Simple aborda de nuevo la situación, con los niños, ahora adolescentes, ávidos de respuestas.

Vor zehn Jahren inszenierte Faites demi-tour dès possible das persönliche Epos des Choreografen Pierre-Johann Suc.No Futur, No Passé Simple macht eine neue Bestandsaufnahme, mit den Kindern, die zu Jugendlichen geworden sind und nach Antworten lechzen.

