Atelier Chant parents-enfants Médiathèque Soustons, 8 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez chanter ensemble comptines, chansons à gestes, jeux de doigts…

Avec les Centre Musicaux Ruraux.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 16:45:00. .

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and sing nursery rhymes, songs with gestures, fingerplays…

With the Centre Musicaux Ruraux

Ven a cantar juntos canciones infantiles, canciones gestuales y juegos de dedos…

Con el Centre Musicaux Ruraux

Kommen Sie und singen Sie gemeinsam Kinderreime, Gestenlieder, Fingerspiele…

Mit den Centre Musicaux Ruraux

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS