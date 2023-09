» La nature dans ma ville » Médiathèque Soustons, 4 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Soustons, découvrez les initiatives engagées et encouragées en faveur de la biodiversité près de chez vous.

Animé par le Service Développement durable de Soustons #Grainothèque.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the Soustons Atlas of Communal Biodiversity (ABC), discover the initiatives undertaken and encouraged in favor of biodiversity near you.

Organized by the Soustons Sustainable Development Department #Grainothèque

En el marco del Atlas de la Biodiversidad Comunitaria (ABC) de Soustons, conozca las iniciativas emprendidas y fomentadas en favor de la biodiversidad cerca de usted.

Organizado por el Departamento de Desarrollo Sostenible de Soustons #Granoteca

Im Rahmen des Atlas der kommunalen Biodiversität (ABC) von Soustons erfahren Sie, welche Initiativen zur Förderung der Biodiversität in Ihrer Nähe eingeleitet und gefördert werden.

Moderiert von der Abteilung für nachhaltige Entwicklung von Soustons #Grainothek

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS