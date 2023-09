Tricot-thé Médiathèque Soustons, 3 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Atelier ados-adultes. Venez échanger vos astuces et tricoter ensemble. Sur inscription.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 18:30:00. EUR.

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop for teens and adults. Come and exchange tips and knit together. On registration

Taller para adolescentes y adultos. Ven a intercambiar consejos y a tejer juntos. Inscripción previa

Workshop für Jugendliche und Erwachsene. Tausche Tipps und Tricks aus und stricke gemeinsam. Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS