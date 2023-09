Book club ado Médiathèque Soustons, 3 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Bienvenue au club!

Tu aimes les mangas, les romans fantastiques, les bandes dessinées, les histoires d’amour… ce rendez-vous est pour toi!

Viens discuter de tes coups de cœur et découvrir les dernières nouveautés de la médiathèque!.

2023-11-03

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the club!

If you like manga, fantasy novels, comics, love stories… this meeting is for you!

Come and discuss your favorites and discover the latest releases from the media library!

¡Bienvenido al club!

Si te gusta el manga, las novelas fantásticas, los cómics o las historias de amor, ¡este es tu sitio!

Ven a comentar tus favoritos y entérate de las novedades de la biblioteca

Willkommen im Club!

Du liebst Mangas, Fantasy-Romane, Comics, Liebesgeschichten… dann ist das hier genau das Richtige für dich!

Komm und diskutiere über deine Favoriten und entdecke die neuesten Bücher der Mediathek!

