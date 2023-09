Seul en scène « Nice to Mythes You » Médiathèque Soustons, 31 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

L’origine du monde, Oedipe, le Minotaure… Rémy Boiron nous les libre en voyage de mots, de mime, de danse. Petit ou grand, en famille ou seul, on se laisse embarquer dans l’imaginaire incroyable de ces histoires, dans un bain de rêve, de poésie et d’humour.

A partir de 7 ans sur inscription.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The origin of the world, Oedipus, the Minotaur… Rémy Boiron takes us on a journey of words, mime and dance. Whether young or old, with the family or on your own, let yourself be carried away by the incredible imagination of these stories, in a bath of dreams, poetry and humor.

Ages 7 and up – registration required

El origen del mundo, Edipo, el Minotauro… Rémy Boiron nos embarca en un viaje de palabras, mimo y danza. Pequeños o mayores, en familia o solos, déjense llevar por la increíble imaginación de estas historias, en un baño de sueños, poesía y humor.

A partir de 7 años – inscripción obligatoria

Der Ursprung der Welt, Ödipus, der Minotaurus… Rémy Boiron lässt sie uns auf einer Reise der Worte, der Pantomime und des Tanzes frei. Ob groß oder klein, mit der Familie oder allein, wir lassen uns in die unglaubliche Vorstellungskraft dieser Geschichten entführen, in ein Bad der Träume, der Poesie und des Humors.

Ab 7 Jahren auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS