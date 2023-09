Votre jardin en automne Médiathèque Soustons, 14 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez participer à un échange autour du jardin avec le jardin partagé de Soustons et la grainothèque.

Ados – adultes.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 15:45:00. EUR.

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a garden exchange with the Soustons shared garden and grain library.

Teens – adults

Venga y participe en un debate sobre jardinería con el huerto compartido de los Soustons y la cerealoteca.

Adolescentes – adultos

Nehmen Sie an einem Austausch rund um den Garten mit dem Gemeinschaftsgarten von Soustons und der Grainothek teil.

Jugendliche – Erwachsene

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS