Conversation en gascon Médiathèque Soustons, 13 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Une fois par mois, sur une thématique donnée et animée de façon très ludique, vous pouvez discuter, enrichir votre vocabulaire ou simplement écouter.

ados-adultes..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 18:30:00. .

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Once a month, on a given theme and animated in a very playful way, you can discuss, enrich your vocabulary or simply listen.

teenagers-adults.

Una vez al mes, sobre un tema determinado y de forma muy amena, podrá debatir, enriquecer su vocabulario o simplemente escuchar.

para adolescentes y adultos.

Einmal im Monat können Sie zu einem bestimmten Thema, das auf sehr spielerische Weise moderiert wird, diskutieren, Ihren Wortschatz erweitern oder einfach nur zuhören.

jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS