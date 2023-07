Fernand Léger et le cinéma Médiathèque Sonia Delaunay Biot Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Fernand Léger et le cinéma Samedi 16 septembre, 15h00 Médiathèque Sonia Delaunay Conférence par Julie Guttierez, Conservatrice en chef du patrimoine – Musée National Fernand Leger.

À la fin de sa vie, en 1954, le peintre Fernand Léger déclare : « J'ai failli fâcher la peinture pour le cinéma ». Cette affirmation illustre parfaitement le rôle crucial que joua le septième art dans la vie et l'œuvre de ce pionnier de l'art moderne. En 1924, le dialogue entre cinéma et peinture atteint son point culminant avec la réalisation, en collaboration étroite avec Kiki de Montparnasse et le cinéaste américain Dudley Murphy, du film expérimental Ballet mécanique, aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre incontournable de l'histoire du cinéma au XXe siècle.

