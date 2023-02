Les jeux de société, à tous les âges de la vie même pour les plus petits ! Médiathèque Simone Veil Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes

Les jeux de société, à tous les âges de la vie même pour les plus petits ! Médiathèque Simone Veil, 22 mars 2023, Valenciennes. Les jeux de société, à tous les âges de la vie même pour les plus petits ! Mercredi 22 mars, 10h00 Médiathèque Simone Veil Retrouvons nous à la Médiathèque Simone Veil à Valenciennes pour découvrir des jeux à partager avec les plus petits Médiathèque Simone Veil 4 rue ferrand Valenciennes Faubourg de Paris Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France Atelier parents enfants de 2 à 6 ans

Gratuit sur inscription auprès de la Maison des Parents du Valenciennois en appelant le 03 27 19 05 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00

2023-03-22T12:00:00+01:00

