« POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » Médiathèque Simone Veil Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes

« POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » Médiathèque Simone Veil, 17 mars 2023, Valenciennes. « POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » 17 – 25 mars Médiathèque Simone Veil Explorer l’extraordinaire dans le quotidien

Du 17 au 25 mars 2023 Pour qui ? Les enfants de moins de 6 ans, les parents et les futurs parents, les professionnels de la petite enfance, les enseignants, les ATSEM, les animateurs périscolaires, les crèches publiques et privées, les micro-crèches, les MAM, les assistantes maternelles. Où ?

A l’Espace Ressources Petite Enfance

A la médiathèque Simone Veil

Au Centre culturel l’Odyssée

Au jardin de la Rhônelle Au programme: -Une exposition sur la préservation des fonds marins, portée par le pôle parentalité et créée par les modes d’accueil petite enfance de la Ville et le musée des Beaux-Arts

-5 spectacles pour les tout-petits à la médiathèque et à l’Odyssée

-Une journée portes ouvertes à l’Espace Ressources Petite Enfance avec atelier artistique

-Un temps d’échange pour les futurs parents

-Une journée professionnelle pour les enseignants et professionnels petite enfance

-4 heures du conte avec lecture d’albums et jeux de société pour tout-petits

-Un carnaval petite enfance au jardin de la Rhônelle

https://www.calameo.com/ville-de-valenciennes/read/005386621ee11565be751 Médiathèque Simone Veil 4 rue ferrand Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1592, « description »: « La Ville de Valenciennes su2019associe u00e0 la Semaine Nationale et se mobilise autour de la petite enfance. Elle propose un coup de projecteur sur les actions de qualitu00e9 menu00e9es tout au long de lu2019annu00e9e par la Ville dans les espaces culturels et… », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Semaine Nationale de la Petite Enfance », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230221094032-1a6f6f431f80457d6aa7e203cc82c7c7/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/ville-de-valenciennes/books/005386621ee11565be751 », « thumbnail_height »: 770}, « link »: « https://www.calameo.com/ville-de-valenciennes/read/005386621ee11565be751 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:00:00+01:00 – 2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-25T17:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Valenciennes Autres Lieu Médiathèque Simone Veil Adresse 4 rue ferrand Valenciennes Ville Valenciennes Departement Nord Lieu Ville Médiathèque Simone Veil Valenciennes

Médiathèque Simone Veil Valenciennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valenciennes/

« POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » Médiathèque Simone Veil 2023-03-17 was last modified: by « POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » Médiathèque Simone Veil Médiathèque Simone Veil 17 mars 2023 Médiathèque Simone Veil Valenciennes Valenciennes

Valenciennes Nord