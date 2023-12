Nuits de la Lecture Médiathèque Simone Veil La Ciotat, 19 janvier 2024, La Ciotat.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 20:30:00

La Médiathèque Simone Veil est partenaire de cette opération organisée par le Centre National du Livre et le Ministère de la Culture.

Créées en 2017 pour célébrer le plaisir de lire, cet événement a su conquérir un public de plus en plus large..

A l’occasion de cette nouvelle édition, la Médiathèque Simone Veil propose les animations suivantes :



Lectures et jeux en pyjama

vendredi 19 janvier à 18h

public enfant de 5 à 6 ans, sur inscription



Vêtus de leur plus beau pyjama, confortablement installés, vos enfants profiteront de moments de lectures et de jeux, proposés par les médiathécaires jeunesse. Ils participeront à un blind test spécial dessins animés.

On écoute le début d’une musique et on devine de quel dessin animé il s’agit pour faire gagner son équipe.

Ambiance garantie !





Lecture à voix haute musicale suivie d’un concert

vendredi 19 janvier à 18h30

tout public, sur inscription



Alessandra Blache, animatrice d’ateliers d’écriture et de lecture, vous invite à écouter des auteurs de littérature espagnole. Elle sera accompagnée par Laurent Bourricha.

Cette lecture sera suivie par un concert de guitare flamenca classique avec les guitaristes Juan Santiago, Serge Adamo et Laurent Bourricha.



Après avoir exercé la belle profession d’avocat et avoir enseigné le droit à l’Université, Alessandra Blache est devenue écrivaine. Elle est l’auteure de 3 livres :

– Chronique d’une mère annoncée… aux éditions Phénix d’Azur

– Questions pour les mères aux éditions ERES , collection 1001 BB

– Mes carnets du Monastère ou Bons baisers de Saorge

Lectrice Publique diplômée de l’Agence Régionale du Livre en qualité d’animatrice d’ateliers d’écriture, elle sillonne la France ainsi que les pays francophones pour faire des lectures et/ou animer des ateliers d’écriture dans tous types de lieux (librairies, médiathèques, musées, festivals, écoles, scènes slam..) et auprès de tous les publics (scolaires, adultes, personnes en situation de handicap..). Elle est également correctrice de manuscrits et voix off.

.

Médiathèque Simone Veil Rue de l’Ancien Hôpital

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



