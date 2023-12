Comptines et compagnie Médiathèque Simone Veil La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-31 10:15:00

fin : 2024-01-31 11:00:00 Bébé observe, touche, écoute, chante, découvre le monde à travers le livre dans tous ses états. Un moment privilégié (grand-)parent/enfant..

Plongez avec votre enfant dans le monde de la littérature jeunesse.

Profitez de cet instant pour l’accompagner sur le chemin de la découverte mais également pour vous enrichir grâce à la présentation de nouvelles histoires et de nouveaux auteurs. Livres interactifs, animés, à volets, comptines et marionnettes rythmeront ces heures du conte spéciales bébés.

La médiathécaire sera à votre disposition en fin de séance pour vous donner des conseils de lecture ! .

Médiathèque Simone Veil Rue De l’Ancien Hôpital

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

