Heures Bébés Contes Médiathèque Simone Veil La Ciotat, 20 septembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Bébé observe, touche, écoute, chante, découvre le monde à travers le livre dans tous ses états. Un moment privilégié (grand-)parent/enfant.. Enfants

2023-09-20 10:15:00 fin : 2023-09-20 11:00:00. .

Médiathèque Simone Veil Rue De l’Ancien Hôpital

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Baby observes, touches, listens, sings and discovers the world through books in all their forms. A special moment for parent and child.

El bebé observa, toca, escucha, canta y descubre el mundo a través de los libros en todas sus formas. Un momento especial para padres e hijos.

Das Baby beobachtet, berührt, hört zu, singt und entdeckt die Welt durch das Buch in all seinen Zuständen. Ein besonderer (Groß-)Eltern-Kind-Moment.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme de La Ciotat