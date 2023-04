Arbristoires, histoires naturelles et botanique poétique à la Médiathèque Simone-Veil d’Epernay Médiathèque Simone-Veil Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Arbristoires, histoires naturelles et botanique poétique à la Médiathèque Simone-Veil d’Epernay Médiathèque Simone-Veil, 3 juin 2023, Épernay. Arbristoires, histoires naturelles et botanique poétique à la Médiathèque Simone-Veil d’Epernay Samedi 3 juin, 10h30 Médiathèque Simone-Veil entrée libre dans la limite des places disponibles Contes et musiques « arboricoles » suivis d’un temps de rencontre autour de l’album « Arbristoires » de Laurent Azuelos, conteur botaniste.

Érable, chêne, cerisier… Ce sont en tout 17 portraits d’arbres qui sont à découvrir dans cet ouvrage, à travers autant d’histoires poétiques mises en musique. Contes, mythes, musiques, poèmes, anecdotes botaniques et écologiques se mêlent pour nous éclairer sur la relation ancestrale entre l’homme et la forêt.

La librairie l'Apostrophe sera présente pour assurer la vente d'ouvrages. Médiathèque Simone-Veil 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin Épernay 51200 Marne Grand Est 0326533780 https://mediatheque.epernay.fr/

