Marne

Bulle de douceur Médiathèque Simone-Veil, 25 mars 2023, Épernay. Bulle de douceur Samedi 25 mars, 10h30 Médiathèque Simone-Veil Comptines, musique et expression corporelle Médiathèque Simone-Veil 1, rue du professeur Langevin, Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est Par Ana et Nicolas, bibliothècaires

Durée : 45 min, pour les enfants de 0 à 3 ans Comptines, chants, expression corporelle,

laissez les mots et les sons vous envelopper. Un moment de découverte d’instruments clôturera ce rendez-vous. *Samedi 25 Mars, 10h30 **

*Médiathèque Simone-Veil, salle polyvalente **

*Entrée libre, dans la limite des places disponibles *

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00

2023-03-25T11:15:00+01:00

