Nuit de la lecture Médiathèque Simone Veil, 20 janvier 2023, Beauce la Romaine.

Animations gratuites sur réservation.

Médiathèque Simone Veil 2 rue de la libération Beauce la Romaine Ouzouer-le-Marché Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

A l’occasion des Nuits de la lecture 2023, les médiathèques du territoire vous proposent un programme des plus alléchants !

▪ La médiathèque Simone Veil de Beauce la Romaine vous attend dès 17h30 pour des lectures d’histoires à vous donner la chair de poule ! Puis à 20h, venez assister à une projection d’un film sur le thème de la peur…

▪ La médiathèque d’Epieds-en-Beauce vous a concocté un programme alliant lecture à la torche pour les plus jeunes (17h30), enquêtes nocturnes pour les plus de 7 ans (18h30) et une soirée jeux de société à partir de 19h30 !

Retrouvez nos équipes de bibliothécaires et de bénévoles lors de cette soirée de la peur, et passez un bon moment en famille !

Boissons chaudes et gourmandises à déguster sur place !



2023-01-20T17:30:00+01:00

2023-01-20T22:30:00+01:00

