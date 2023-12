Lectures de Soeuf Elbadawi : Uzerche, cité de Gaucelm Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche, 21 décembre 2023, Uzerche.

Uzerche Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 17:00:00

fin : 2023-12-21

La médiathèque Simone de Beauvoir reçoit l’artiste comorien, Soeuf Elbadawi, pour des lectures de « Uzerche, cité de Gaucelm ».

Ces récits de personnalités d’Uzerche qui, chacun à sa façon et dans son domaine, dévoile un visage historique ou politique de la ville, sont accompagnés par un musicien.

Médiathèque Simone de Beauvoir

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



