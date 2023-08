Quizz mémoire filmique par la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche, 16 septembre 2023, Uzerche.

Quizz mémoire filmique par la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00 Médiathèque Simone de Beauvoir Gratuit. Sur inscription.

Un jeu de questions qui vous invite à porter une attention aux détails de l’image, à situer l’archive dans son contexte historique et à discuter du cinéma amateur. Le poste de consultation de la Mémoire filmique, nouvellement installé à la Médiathèque Simone de Beauvoir d’Uzerche, permettra aux usagers de contempler gratuitement l’ensemble des images numérisées par le réseau Mémoire filmique de Nouvelle-Aquitaine. Cette association est dédiée à la conservation, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine cinématographique et photographique de la région.

Elle accomplit une mission de collecte, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cinématographique et photographique régional, en proposant la découverte de plus de 13 000 documents collectés qui témoignent de l’histoire et de la culture locales.

Le quiz consiste à poser des questions sous forme de QCM à la suite de la projection d’une séquence de 3 minutes d’un film d’archive. Les questions vous invitent à scruter l’archive, à porter une attention aux détails de l’image, à situer l’archive dans son contexte historique et à discuter du cinéma amateur.

Médiathèque Simone de Beauvoir Impasse des Hérédies 19140 UZERCHE Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@uzerche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 73 22 15 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

uzerche images

©Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine