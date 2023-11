Lecture d’albums de Noël Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère, 13 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

C’est bientôt Noël !

Viens écouter des histoires pour rêver aux lutins, rennes volants et autres bonhommes rouge !



Sur inscription au 04 75 72 79 74.

2023-12-13 10:30:00 fin : 2023-12-13 11:30:00. .

Médiathèque Simone de Beauvoir Rue Sabaton

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas is just around the corner!

Come and listen to stories about elves, flying reindeer and other red men!



Please register on 04 75 72 79 74

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina!

¡Ven a escuchar historias de elfos, renos voladores y otros hombres rojos!



Reserva previa en el 04 75 72 79 74

Bald ist Weihnachten!

Komm und hör dir Geschichten an, um von Wichteln, fliegenden Rentieren und anderen roten Männchen zu träumen!



Auf Anmeldung unter 04 75 72 79 74

