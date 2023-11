Ateliers de décoration de Noël Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère, 6 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Viens créer avec nous une petite déco de Noël !

Sur réservation au 04 75 72 79 74.

2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 16:30:00. .

Médiathèque Simone de Beauvoir Rue Sabaton

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and create a little Christmas decoration with us!

Book on 04 75 72 79 74

¡Ven a crear una pequeña decoración navideña con nosotros!

Reserva previa en el 04 75 72 79 74

Gestalte mit uns eine kleine Weihnachtsdekoration!

Auf Reservierung unter 04 75 72 79 74

Mise à jour le 2023-11-20 par Valence Romans Tourisme