Croquettes de livres Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, mercredi 6 mars 2024.

Croquettes de livres Dégustation de livres et d’histoires à volonté ! Mercredi 6 mars, 17h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Gratuit, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T17:30:00+01:00

Une occasion de découvrir des livres drôles, rythmés, plein de surprises et d’émotions, et pourquoi pas de faire de jolies rencontres !

À partir de 3 ans.

Toutes nos animations sont ouvertes à tous (indépendant de l’adhésion à la médiathèque), gratuites, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé de réserver vos places à l’accueil de la médiathèque ou au 05 61 73 51 56 !

L’animation commence à l’heure. Merci de vous présenter 15 min avant le début de l’atelier.

La présence d’un parent est obligatoire.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 73 51 56 »}] Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h

