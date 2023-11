Inauguration : fresque de la tour du conte Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Inauguration : fresque de la tour du conte Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, 13 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Inauguration : fresque de la tour du conte Mercredi 13 décembre, 17h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Libre La tour du conte se pare d’une nouvelle décoration par l’artiste local Raphaël Aznar. Inauguration en musique avec l’EMEAR autour d’un programme Miyazaki. Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T17:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

