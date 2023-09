Culturo’café Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, 28 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Culturo’café Mardi 28 novembre, 15h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Mardi 28 novembre de 15h à 16h à la médiathèque S.-de-Beauvoir.

Vous êtes adulte ? Vous voulez échanger autour de livres, de musique, de cinéma et de débats thématiques ? Ce rendez-vous est fait pour vous !

Il est animé par vous (sans obligation) et par les bibliothécaires.

———-

Le Culturo’café remplace le carré de lecture et la discauserie.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T15:00:00+01:00 – 2023-11-28T16:00:00+01:00

2023-11-28T15:00:00+01:00 – 2023-11-28T16:00:00+01:00

culturo’café médiathèque