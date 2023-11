La fabrique à musique d’automne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, 18 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

La fabrique à musique d’automne Samedi 18 novembre, 10h15 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Gratuit, inscription obligatoire

Fabrique à Musique spéciale Automne !

Animation musicale pour parents et enfants.

Mise en musique d’albums jeunesses et ateliers parents/enfants.

Public de 2 à 6 ans.

Animé par Elise Bourges à 10h15.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 73 51 56 »}] [{« link »: « https://ateliersmusicauxtoulouse.fr/elise-bourges/ »}] Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:15:00+01:00 – 2023-11-18T10:45:00+01:00

Jeunesse musique