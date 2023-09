Histoire : Ramonville au grand jour Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, 10 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Histoire : Ramonville au grand jour Mardi 10 octobre, 10h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Mardi 10 octobre, à partir de 10h à la médiathèque S.-de-Beauvoir, se tiendra une courte conférence de présentation du livre avec l’auteur.

Depuis quelques années, Jean-Claude Marcoud, citoyen Ramonvillois, investit archives et anciens ouvrages pour mettre en lumière l’histoire de la commune.

Le fruit de ses nouvelles investigations a été rapproté dans un ouvrage comportant plusieurs ouvrages : le Crucifix de Roubinis, les quatre châteaux et leur seigneurie depuis le XVIIe s., les faits historiques significatifs et la présence de personnages célèbres sur la commune.

———-

Pour financer l’édition du recueil, une cagnotte est ouverte jusqu’au 31 octobre 2023 sur : www.onparticipe.fr/c/memoiresderamonville. Un exemplaire sera offert à chaque contributeur·rice lors de l’édition de l’ouvrage, début novembre 2023.

Modalités du don

Don libre.

Paiement par carte bancaire sur site Internet de la cagnotte, avec envoi d’un reçu.

Pour tout renseignement : jcm31520@orange.fr

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 [{« link »: « http://www.onparticipe.fr/c/memoiresderamonville »}, {« link »: « mailto:jcm31520@orange.fr »}] Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T11:30:00+02:00

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T11:30:00+02:00

conférence histoire