7ème Marathon de la Nouvelle 2023 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, 30 septembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

7ème Marathon de la Nouvelle 2023 Samedi 30 septembre, 16h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Gratuit sur inscription

ÉCRITURE D’UNE NOUVELLE

Départ le samedi 30 septembre à 17h30 : le sujet ou la phrase d’accroche sont lancés et vous écrivez 24 heures, avec une arrivée le dimanche 01 octobre à 17h30.

Apportez vos ordinateurs portables, de quoi vous substanter, votre duvet au cas où…

Valérie Anna sera là pour vous soutenir, vous aider en cas d’arrêt dans l’inspiration, de problème d’écriture !

Organisé par l’association De fil(le) en récit.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T11:00:00+02:00

écriture concours